Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 21:07
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız