İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere 'şefkat eli'
Kahramanmaraş'ta eğitim alan infaz koruma memurları, "Candan Tutan Eller Projesi" kapsamında öğrenim gören 435 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor. Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta, "Projeyle Kahramanmaraş'taki yardıma muhtaç öğrencilere, gönüllülük esasına dayalı para toplayarak yardımlar gerçekleştirmekteyiz" dedi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitim almak için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne gelen infaz koruma memurları, "Candan Tutan Eller Projesi"yle ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindiriyor.
Kurumsal ve hizmet öncesi eğitim almak için 14 şehirden gelen yüzlerce infaz koruma memurunun yolunun kesiştiği Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nde 4 yıl önce "Candan Tutan Eller Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında eğitimini tamamlayan infaz koruma personelleri, gönüllülük esasına göre kendi aralarında topladıkları parayla kentteki çeşitli okullarda yardıma muhtaç ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi, mont ve bot alıyor.
Şimdiye kadar 450 öğrenciye yardım sağlanan proje kapsamında infaz koruma personelleri okullarda öğrencileri ziyaret ederek öğrencilerin adeta gönüllerine dokunuyor.
Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta, AA muhabirine, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nin 2006 yılında faaliyete geçtiğini ve bölgedeki 14 ilde yer alan kurumların personellerine hizmet verdiğini belirtti.
2019 yılında Adalet Bakanlığının onayıyla hayata geçirilen proje ile yardıma muhtaç ilk ve ortaokul öğrencilerinin gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını anlatan Delibalta, bu kapsamda öğrencilere yönelik çeşitli yardımların yapıldığını anlattı.