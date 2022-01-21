İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere 'şefkat eli'

52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

İnfaz koruma memurlarından ihtiyaç sahibi öğrencilere 'şefkat eli'

Kahramanmaraş'ta eğitim alan infaz koruma memurları, "Candan Tutan Eller Projesi" kapsamında öğrenim gören 435 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor. Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta, "Projeyle Kahramanmaraş'taki yardıma muhtaç öğrencilere, gönüllülük esasına dayalı para toplayarak yardımlar gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 21:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitim almak için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne gelen infaz koruma memurları, "Candan Tutan Eller Projesi"yle ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindiriyor.

Kurumsal ve hizmet öncesi eğitim almak için 14 şehirden gelen yüzlerce infaz koruma memurunun yolunun kesiştiği Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nde 4 yıl önce "Candan Tutan Eller Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında eğitimini tamamlayan infaz koruma personelleri, gönüllülük esasına göre kendi aralarında topladıkları parayla kentteki çeşitli okullarda yardıma muhtaç ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi, mont ve bot alıyor.

Şimdiye kadar 450 öğrenciye yardım sağlanan proje kapsamında infaz koruma personelleri okullarda öğrencileri ziyaret ederek öğrencilerin adeta gönüllerine dokunuyor.

Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta, AA muhabirine, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nin 2006 yılında faaliyete geçtiğini ve bölgedeki 14 ilde yer alan kurumların personellerine hizmet verdiğini belirtti.

2019 yılında Adalet Bakanlığının onayıyla hayata geçirilen proje ile yardıma muhtaç ilk ve ortaokul öğrencilerinin gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını anlatan Delibalta, bu kapsamda öğrencilere yönelik çeşitli yardımların yapıldığını anlattı.

Proje kapsamında daha fazla öğrenciye ulaşmak istediklerini ve projeye destek veren herkese teşekkür eden Delibalta, şunları kaydetti:

"Proje ile bizler Kahramanmaraş'taki yardıma muhtaç öğrencilere gönüllülük esasına dayalı para toplayarak gerek kırtasiye gerek giyim alanında gerekse ayakkabı alanında yardımlar gerçekleştirmekteyiz. Ben tüm herkesi paylaşmanın esas olduğu bu sevgiyi ve kardeşliği paylaşmaya davet ediyorum. Candan Tutan Eller Projesi, bakanlığımızın onayıyla yapılmakta olan bir projedir. Bugüne kadar 435 öğrenciye ulaştık ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Ceza infaz kurumları toplum nezdinde açıkçası imaj açısından zor koşulların olduğu insanların gerçekten büyük gayretler göstererek çalışması gereken bir alan. Toplum tarafından iç tarafı genellikle bilinmemekte. Bizler bu projeyle özellikle toplumuzda oluşan infaz koruma memurlarına yönelik veya ceza infaz kurumlarımıza yönelik imajımızı daha iyi noktalara getirmek adına yardımlarla bir bütünleşme gerçekleştirmek istedik. Umarım bu gerçekleştirmiş olduğumuz proje amacına ulaşacaktır."

Gaziantep'in Nizip ilçesinden eğitim almak için Kahramanmaraş'a gelen Metin Karabulut da yardımlaşmanın anlatılamayacak kadar güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Karabulut, bu tür etkinliklerle hem çocukların hem de toplumun gönlünde taht kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yaşlı çiftin kar altında kira yardımı istemesi kahretti
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yaşlı çiftin kar altında kira yardımı istemesi kahretti
Karayolları Genel Müdürü uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Karayolları Genel Müdürü uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
21 ikiz öğrencinin karne heyecanı
21 ikiz öğrencinin karne heyecanı
Karne töreninde okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
Karne töreninde okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu
Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor
İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.