ABD'de ele geçirilen 28 tarihi eser yurda dönüyor
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi. İade edilen eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 23:13
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda bulunan ve el konulan 28 tarihi eser yurda dönüyor.
Türkevi'nde düzenlenen törende, tarihi eserler, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı.
"Son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eser vatanına kavuşturuldu"
Başkonsolos Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'den kaçırılan 28 tarihi eserin iade sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.