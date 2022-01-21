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Başkan açıkladı: 2022'de de toplu ulaşıma zam yapılmayacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük şehirlerine oranla en ucuz ulaşım hizmetini sağladıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında 2022 yılında da zam yapmayacaklarını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 23:45
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Başkan açıkladı: 2022'de de toplu ulaşıma zam yapılmayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da toplu ulaşım ücretlerine zam yapmayacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye'nin en büyük coğrafyasına sahip şehri olduğunu belirterek, bu geniş coğrafyada Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etti.

"Sivil bilete 2, öğrenci biletine de 4 yıldır zam yapılmadı"

Şehirde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve yüklerini hafifletmek için çaba harcadıklarını vurgulayan Başkan Altay, toplu ulaşımla ilgili müjdeler vererek, "Her gün 72 tramvay, 650 otobüsümüz ile 2 bin 200 sefer yapıyor, 85 bin kilometre mesafe kat ediyoruz. Bir günde yaklaşık 280 bin hemşehrimizi işine, evine ve okuluna ulaştırıyoruz. Toplu ulaşımın yaygın ve ekonomik kullanılmasını sağlamak için sivil biniş ücretine 2 yıldır, öğrenci biniş ücretine de 4 yıldır fiyat artışı yapmadık. Halen Türkiye'nin en büyük şehirlerine oranla en ucuz ulaşım hizmetini sağlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında da ulaşıma zam yapmayacağız. Gücümüz yettiğince aradaki farkı kaynaklarımızdan karşılamaya, hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ulaşımda benzer şehirlerarasında en ucuz şehir olmaya devam edeceğiz"

Her yıl yaklaşık 178 milyon lira ulaşıma kaynak ayırmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Altay, "Yolcu sayımızla kıyasladığımız zaman toplu ulaşım kullanan her bir hemşehrimize 635 lira destek vermiş olacağız. Uygun fiyat ile sınırsız abonman tarifemizin de Konya'mıza özel bir güzellik olduğunu düşünüyorum. 2022 planımız içinde yer alan yeni toplu ulaşım araçlarımızın alım sürecine de başladık. Konya'mız ulaşımda benzer şehirlerarasında en ucuz şehir olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bazı büyükşehirlerde toplu ulaşım ücretleri şöyle: İstanbul: Sivil 5,48, Öğrenci 2,66 TL. Eskişehir: Sivil 3,50, Öğrenci 2,00 TL. Mersin: Sivil 3,20, Öğrenci 1,00 TL. Ankara: Sivil 4,50, Öğrenci 2,50 TL. Adana: Sivil 3,70, Öğrenci 1,50 TL. İzmir: Sivil 3,46, Öğrenci 1,64 TL. Antalya: Sivil 5,20, Öğrenci 2,65 TL. Malatya: Sivil 4,50, Öğrenci 3,00 TL. Diyarbakır: Sivil 2,75, Öğrenci 1,60 TL. Muğla: Sivil 4,75, Öğrenci 2,95 TL. Kayseri: Sivil 3,60, Öğrenci 1,90 TL. Van: Sivil 2,50, Öğrenci 1,75 TL. Aydın: Sivil 3,50, Öğrenci 2,75 TL. Trabzon: Sivil 1,70, Öğrenci 1,20 TL. Bursa: Sivil 3,90 TL, Öğrenci 1,80 TL. Manisa: Sivil 3,50, Öğrenci 2,50 TL. Şanlıurfa: Sivil 2,70, Öğrenci 1,80 TL. Kahramanmaraş: Sivil 3,10, Öğrenci 2,00 TL. Gaziantep: Sivil 3,25, Öğrenci 1,75 TL. Hatay: Sivil 3,50, Öğrenci 2,62 TL. Kocaeli: Sivil 3,50, Öğrenci 2,25 TL. Tekirdağ: Sivil 3,50, Öğrenci 2,50 TL. Mardin: Sivil 2,25, Öğrenci 1,50 TL. Samsun: Sivil 3,50, Öğrenci 2,50 TL. Konya: Sivil 2,50, Öğrenci 1,55 TL.

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