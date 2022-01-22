Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar

"S.K. ve U.T.'nin kimlik fotokopileri Nizamiye Okulu'nda dosyalarda bulunuyordu.
Bu kimlikleri kullandılar ve adlarına yalan beyan düzenleyip imza attılar. S.K.
ve U.T. ile irtibata geçtiğimizde, böyle bir ifade vermediklerini, adlarına
atılan imzanın ise onlara ait olmadığını belirttiler. Naaşın orijinal yerine
taşınma sürecine tanık olarak destek verdiler."
SÜRECİ UZATMAYA ÇALIŞTILAR
FETÖ'cülerin dava sürecini uzatmak için büyük uğraş verdiğini belirten Ayoub,
cami ile dava sürecinde temasa geçtiklerini ancak kendilerini bir hukuk firmasına
yönlendirdiklerini söyledi. Hukuk firmasının, "merhum Başkonsolos'un torunlarını
temsil ettiğini" savunduğunu aktaran Ayoub, "İki torun 1960'larda Güney Afrika'dan
göç etmişti. Biri Kanada, diğeri Avustralya'da yaşıyordu. Hiç geri dönmemişlerdi.
Ancak hukuk firması, torunları temsil ettiğini iddia ediyordu. Mahkeme başvurusuna
itiraz etmek için izin aldılar ve bu da mahkeme sürecini geciktirdi. Ancak engel
olamadılar" ifadelerini kullandı.
Alınacak taşınma izninin meşakkatli bir süreç içerdiğini belirten İsmail Ayoub,
"İzin alma süreci uzundur. Pretorya Yüksek Mahkemesi merhum Başkonsolos'un naaşının
mezardan çıkarılıp yeniden gömülmesine karar verdikten sonra bu işlem 4 ay sürdü,
dava ise tam 4 sene. Asıl hırsızlık durumunda ise sahte belgelerle izin 3 gün
içinde verilmiş" diyerek, naaşın 11 sene önce sahte evraklarla apar topar çalındığını
ortaya koydu.
Mignon Juliette Gatcke, büyükbabasının Mehmet Remzi Bey isminde bir Türk diplomatı
olduğunu 10 yaşındayken babaannesi Helene Hanım'dan öğrendiğini söyledi. Helene
Hanım'ın eşinin cenazesini İstanbul'a taşıma çabalarının savaş şartlarında sonuçsuz
kaldığını ifade eden Gatcke, ailenin sonrasında Mehmet Remzi Bey'den kalan bazı
eşyalarla birlikte Cape Town'a taşındığını aktardı.
Gatcke, büyükannesinin büyük babası hakkındaki hikayeleri çoğunlukla "en sevgili
torun" olan ablasına anlattığını belirterek "Ablam Helene de bu konuda araştırmalar
yapmıştı ama maalesef kendisi alzaymıra yakalandı" dedi. Büyükbabası Mehmet
Remzi Bey'in mezarına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gatcke,
"Büyükbabam nihayetinde huzur içinde uyuyabilecek" şeklinde konuştu.
FETÖ propaganda için kullandı
M.Remzi Bey'in hem Güney Afrika halkı, hem de Türkler için önemli bir simge
olduğunun altını çizen Avukat İsmail Ayoub, FETÖ'cülerin naaşı "propaganda malzemesi"
olarak kullandığını belirtti. "Merhum Başkonsolosun cenazesinin Türkiye'nin
de aralarında olduğu birçok ülkede TV belgeseli dahil olmak üzere farklı mecralarda
propaganda aracı olarak kullanıldığını biliyorum" diyen Ayoub, örgütün camide
sergilediği naaşı bölgede kendi faaliyetlerine referans olarak gösterdiğine
işaret etti.
Mezar taşı ortada yok
Avukat Ayoub, FETÖ'cüler tarafından 11 yıl önce Mehmet Remzi Bey'in mezarı
taşınırken orijinal mezar taşının çalındığı bilgisini de verdi: "Mezara ait
1916 yılından kalma orijinal mermer mezar taşı kayıp. Tombstone mezar taşları
bakımından oldukça benzersizdir. Orijinal yazı, mermer mezar taşına ince iğnelerle,
ince kurşun metal üzerine işlenir. Remzi Bey'in mezar taşındaki yazılarda altın
kaplamalar vardı."
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Muhammed Vefa Yürekli