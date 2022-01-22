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F-16'lar bile Yunan'ı caydırır

Ankara'nın, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerini boşa çıkaracağını belirten emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş "Hava kuvvetlerimizi güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin F-16 alması bile Yunanlıları caydırır" dedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Ocak 2022 08:10
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F-16'lar bile Yunan'ı caydırır

Türkiye ile başta Doğu Akdeniz ve Ege olmak üzere birçok alanda sorunlar yaşayan Yunanistan, son dönemde yoğun bir şekilde silahlanıyor. Türkiye'nin F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmasını fırsat bilen Atina, Fransa'dan satın aldığı 24 adet Rafale savaş uçağının sevkiyatına başlarken, ABD'den ise F-35 istiyor. Yunanistan'ın bölgede hava üstünlüğünü sağlamak üzere bu hamleleri yaptığını belirten güvenlik uzmanları, Atina'nın nihai olarak Türkiye'nin hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de caydırıcılığını azaltmayı hedeflediğine işaret ediyor.

"HAVA KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Konuyu Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Türkiye'nin, Yunanistan'a fırsat vermeyeceğini ve çabalarını boşa çıkaracağını söyleyen Karakuş "Yunanistan, 'Acaba bir fırsat bulup Türkiye'ye hava saldırısı yapabilir miyim' planları yapıyor. Bu noktaya erişecek gücü olacak mı olmayacak mı bunu ileriki tarihlerde göreceğiz. Biz de tabii boş durmadan elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle hava kuvvetlerimizi güçlendirme amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 alma niyetinde. Bunun yanı sıra 80 tane F-16'nın Blok 70 seviyesine çıkartılması söz konusu. Türkiye bu şekilde bir süre daha caydırıcılığını muhafaza edecek" dedi.

"20 YILA HAVADA TAM ÜSTÜNLÜK BİZDE"

Türkiye'nin 20 yıla ihtiyacı olduğunu söyleyen Karakuş, "Milli Muharip Uçağın (MMU) 2029'da hava kuvvetlerine teslimine başlayacak. Uçağın motoru da Türkiye'de yapılır hale gelecek. O zaman bize 300 civarında MMU uçak lazım olacak ve bunların teslimatının tamamlanması da 2040'ı bulacak. Bu şekilde bölgede tam bir caydırıcılık üstünlüğü bizde olur. Önümüzdeki 20 yılı atlatmak için Türkiye'nin F-16 alması bile Yunanlıları caydırır" diye konuştu.

"ABD DENGE BOZULSUN İSTEMİYOR"

Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağının yanı sıra ABD'den de 50 adet F-35 istediğini hatırlatarak, "Ancak ABD, Atina'nın bu talebini bilinçli olarak bekletiyor. Rum lobisinin çabalarına rağmen ABD'nin Yunanistan'a şu anda F-35 verme müsaadesi söz konusu değil. ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında askeri denge olmadığı zaman savaş çıkacağını biliyor. Özellikle NATO ile Rusya arasında tansiyonun yükseldiği şu sıralarda savaş çıkması ABD için de arzu edilen bir durum değil" değerlendirmesini yaptı.

Fransa'dan satın alınan Rafale uçaklarının ikinci el olmasına da değinen Karakuş "Rafale çıkalı zaten çok uzun bir süre olmadı. Ömürleri 15 bin saat civarında. Yunanistan'ın aldığı uçaklar en fazla 3 bin-5 bin saat uçmuştur. İkinci eli ile birinci eli arasında çok fark yok. Yunanistan kısa zamanda alabilmek için ikinci ele rıza gösterdi. Bir an evvel Rafale'lerin sayısını 24'e tamamlama amacıyla ikinci ele de razı oldu" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BÖKE

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