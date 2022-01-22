'Kit'te eksik giderildi gözler şimdi onayda

Meslek liseleri bir ilki daha gerçekleştirerek geçtiğimiz aylarda antijen kiti üretti. Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde tükürükten alınan numune ile 15 dakika gibi kısa bir sürede kit sonuç veriyor. Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Açıklamanın üstünde aylar geçmesine rağmen Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden onay bekleniyordu. Antijen kitinin yılan hikayesine dönmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Edindiğimiz bilgilere göre test kitinin uzamasının en büyük sebebi marka tescil sürecinde bazı eksikliklerin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığının ikazlarının ardından gerekli raporların tamamlandıktan sonra hafta başında yeniden onay için gönderildiği öğrenildi. Yetkili ekip eksiksiz gönderilen raporlar sonrası yarıyıl tatilinin sonunda gerekli onayları alacaklarını ifade ettiler.

Antijen kitinin kalıp tasarımları ve üretimleri meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapıldı. Bu yönüyle ürün materyallerinin tamamı Türkiye'de üretilen tek çalışma olma özelliğine sahip. Okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kullanıma sunulmak üzere ayrı alternatif tasarımlar da hazırlandı. Kitler, piyasadaki eş değer ürünlerin üçte biri daha az maliyetle üretildi. Seri üretim otomasyonuna sahip makinenin tasarımı tamamlandı. Piyasadaki eş değerleri için 2,5 milyon lira olan üretim maliyeti "yerli ve milli" nitelikte kullanıma sunulacak, bu makine için 600 bin lira olarak gerçekleşecek. Ayda 5 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlar da tamam. Bu arada geçtiğimiz günlerde test 630 kişiye uygulandı. PCR testine girip çıkan rastgele örneklemle Bursa Şehir Hastanesinde PCR ve kit sonuçları karşılaştırıldı. Doğruluğun ortalaması yaklaşık yüzde 90'larda çıktı.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Avrupa'nın birçok ülkesinde okul taramasında haftada bir iki defa öğretmenler, öğrenciler ve okul çalışanlarından bu hızlı testlerle örnek alınıyor. "Okullar ilk açılan, en son kapanan yerler" diyen Milli Eğitim Bakanlığı onay işlemi tamamlanmasının ardında okullarda antijen kitlerini devreye sokacak. Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler şimdiden Bursa'da geliştirilen teknolojiye talip oldu. Bu arada yurt içinden birçok firmanın da okulun kapısını çalarak ihraç için iş birliği teklif ettikleri öğrenildi.

MAHMUT ÖZAY