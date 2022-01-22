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Düğünlerde gümüş dönemi

Düğünlerin vazgeçilmezi altının fiyatı artınca gümüş de vitrine çıktı. Vatandaşlar, sertifikayla satılan 50, 100, 250, 500 gramlık külçe gümüşleri doğum, düğün gibi dönemler için hediyelik takı olarak almaya başladı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Ocak 2022 08:45
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Düğünlerde gümüş dönemi

Türkiye'de düğünlerin vazgeçilmezi olan ancak fiyatı son bir yılda yüzde 70'in üzerinde artan altın tahtını gümüşe bırakmaya hazırlanıyor. Son dönemin en güçlü yatırım araçlarından biri olan gümüş artık kuyumcuların vitrinlerinde de boy gösteriyor.

Gramı 790, çeyrek fiyatı ise 1.300 TL'ye kadar çıkan altın fiyatları özellikle hediyelik olarak bütçeyi zorlamaya başlayınca külçe gümüşler öne çıkıyor. 10, 20, 50, 100, 250, 500 gram ve 1 kg'lık külçeler halinde satılan gümüş, yatırım aracı olmasının yanı sıra hediyelik olmaya da hazırlanıyor. Külçe gümüşün doğum, ev hediyesi, doğum günü gibi hediyelik olarak satılmaya başladığını belirten kuyumcular, düğün sezonu açıldığında gümüşün de artık bir takı aracı haline gelebileceğini vurguluyor.

KG FİYATI 11-12 BİN TL ARASINDA

Külçe olarak kilogram fiyatı 11 ila 12 bin TL arasında satışa sunulan gümüşlerin en çok 50 ila 100 gramlıkları talep görüyor. 50, 100, 250, 500 ve 1 kilogramlık her bir külçe için 150 TL işçilik maliyeti ekleniyor. 50 gramlık külçeler 680- 700 TL, 250 gramlıklar ise 3.100 TL'den satışa sunuluyor.

Her bir külçe için özel sertifika veriliyor. Bu sertifika uluslararası piyasalarda da geçerli olduğu için külçe gümüşler yurtdışında da satılabiliyor.

6 AYDIR TALEP KATLANDI

Gümüşün son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu belirten kuyumcular, bu durumun talebi artırdığını kaydetti. Gümüşü son 2-3 yıldır sattıklarını, ancak vitrine koymadıklarını anlatan kuyumcular, "Son 6 aydır gümüş soranların sayısı neredeyse ikiye katlandı. Böyle olunca biz de vitrinde gümüşleri de sergilemeye başladık. Üst rafta çeyrekler alt rafta gümüşler var. Özellikle son 2-3 aydır çok yüksek bir talep var" dedi.

Külçe gümüşün genellikle yatırım aracı olarak alındığını aktaran kuyumcular, "Eskiden ev hediyesi olarak altın alınırdı. Ancak altın fiyatlarının yüksek olması ve gümüşün de fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiyle birlikte gümüş alımları da hızlandı. Son dönemde özellikle gençler arkadaşlarına ev, doğum hediyesi olarak gümüş alıyor. Henüz düğün sezonu değil ancak talebin bu şekilde devam etmesi halinde biz yaz sezonunda da takı olarak gümüşün de satılacağını düşünüyoruz. Yine çeyrek satışları devam eder ancak bunun yanına gümüş de eklenir" şeklinde konuştu.

İNGİLİZ TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Külçe gümüşe yabancıların da büyük ilgi gösterdiğini anlatan kuyumcular, "Özellikle İngiliz turistlerin ilgisi çok yüksek. Genellikle kilogramlık gümüş alıyorlar" dedi. Avrupalı turistlerin de gümüşe ilgi gösterdiğini anlatan kuyumcular, "Almanlar da son dönemde almaya başladı. Bir de bizim gurbetçiler alıyor. Gümüşte sertifika olduğu için yurtdışında da satabiliyorlar" diye konuştu.

YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ HIZLANDI

2021'de gümüşte küresel bazda düşüşler yaşandı. Yüzde 11.6 gerileme oldu ancak şu anda vadeli işlemlerde artışlar var. 2021 son çeyrekten bu yana ons başına artış hızlandı. 24 Kasım'dan bu yana gümüşte en yüksek seviyeler görüldü. Gümüş fiyatları Kasım 2021'de yüzde 2.4 ve dördüncü çeyrekte yüzde 5.9 artış kaydetti. Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 4.5 oldu.

TEDARIK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Tedarik zinciri sorunlarının bir kısmı çözüldüğü için endüstriyel gümüş, 2022'deki değerli metal rallisine katkıda bulunacak. BofA emtia stratejistlerine göre daha fazla güneş enerjisine geçiş, gümüş fiyatlarını yükseltebilecek bir diğer önemli etken... Analistler, 2022'de boğa piyasası başladığında değerli metalin altından daha iyi performans gösterebileceğini söyleyerek gümüş konusunda iyimserliğini koruyor. Analistler, gümüş fiyatının 24 dolardan 30 dolara çıkabileceğini belirtiyor.

HİNDİSTAN DA GÜMÜŞE AKIN EDİYOR

Türkiye'deki düğün geleneklerine benzerliğiyle bilinen Hindistan'da da gümüşe bir hücum var. 2021'de altın ve gümüş ithalatı pandemi öncesi seviyeyi aştı. Gümüşteki artış ise çok yüksek. 2021'de ithal edilen gümüş, pandemi öncesinin 1.5 katı oldu. Altın, Hindistan'da hala yatırımlar için güvenli liman olarak kabul ediliyor ama daha iyi getiriler beklendiği için gümüş alımları çok daha hızlı artıyor.

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