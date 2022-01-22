Düğünlerde gümüş dönemi

Türkiye'de düğünlerin vazgeçilmezi olan ancak fiyatı son bir yılda yüzde 70'in üzerinde artan altın tahtını gümüşe bırakmaya hazırlanıyor. Son dönemin en güçlü yatırım araçlarından biri olan gümüş artık kuyumcuların vitrinlerinde de boy gösteriyor.

Gramı 790, çeyrek fiyatı ise 1.300 TL'ye kadar çıkan altın fiyatları özellikle hediyelik olarak bütçeyi zorlamaya başlayınca külçe gümüşler öne çıkıyor. 10, 20, 50, 100, 250, 500 gram ve 1 kg'lık külçeler halinde satılan gümüş, yatırım aracı olmasının yanı sıra hediyelik olmaya da hazırlanıyor. Külçe gümüşün doğum, ev hediyesi, doğum günü gibi hediyelik olarak satılmaya başladığını belirten kuyumcular, düğün sezonu açıldığında gümüşün de artık bir takı aracı haline gelebileceğini vurguluyor.

KG FİYATI 11-12 BİN TL ARASINDA

Külçe olarak kilogram fiyatı 11 ila 12 bin TL arasında satışa sunulan gümüşlerin en çok 50 ila 100 gramlıkları talep görüyor. 50, 100, 250, 500 ve 1 kilogramlık her bir külçe için 150 TL işçilik maliyeti ekleniyor. 50 gramlık külçeler 680- 700 TL, 250 gramlıklar ise 3.100 TL'den satışa sunuluyor.