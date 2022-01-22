Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede 2022 yılının ilk altı ayı için memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaşlarına yapılacak yüzde 5 lik artışı yüzde 7,5'e yükselten kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7351 sayılı Kanunda yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verilmiştir; "4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddesi uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanır. Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır."
Yapılan düzenleme 1.1.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personele fark ödemesi yapılacaktır. Çünkü maaş ödemeleri yüzde 5 oranına göre yapılmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız