Papatyalar umut, kırmızı kuş özlem
Koruma altındaki şiddet mağduru kadınlar duygularını resimlere yansıttı. Aile Bakanlığı, resimlerle dijital takvim hazırladı. P.U. özlemlerini kırmızı kuşlarla ifade etti. D.P. ise hayata umutla baktıran papatya çizdi
Koruma altındaki şiddet mağduru kadınlar duygularını resimlere yansıttı. Aile Bakanlığı, resimlerle dijital takvim hazırladı. P.U. özlemlerini kırmızı kuşlarla ifade etti. D.P. ise hayata umutla baktıran papatya çizdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 149 kadın konukevinde hizmet alan kadınların çizdiği resimlerden 2022 yılı için çok özel bir takvim hazırlandı.
Kadınlara, Halk Eğitim merkezlerinde eğitmenler tarafından resim kursları verildi. Kadınların kurslarda yaptıkları resimlerden 13 tanesi 2022 yılı takvimi için seçildi. Kadınların özgüvenlerini artırmak ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla kurslarda yaptıkları birbirinden özel resimlerin yer aldığı takvimde, belirli gün ve haftalar da yer alıyor. Bakanlık, takvimini dijital ortamda paylaştı. Duygularını çizdikleri resme aktaran kadınlar şunları söyledi:
D.P.: Papatyalar resmini yaparken kafamdaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtuldum. Kullandığım renkler ve yaptığım resim doğayı, doğanın uyanış zamanını simgeliyor. Papatyalar, hayata her zaman umutla bakmamı sağlıyor. Resmi yaparken, çocuklarımla birlikte yeniden, yeni bir gelecek kurmanın hayalini ve planlarını yaptım. Resimdeki papatyaları, olabildiğince gerçeğine yakın ve göze çarpar biçimde resmetmeye çalıştım. Hissettiğim duyguları, resmimi inceleyenlerin de yaşamasını, onlara da aynı mesajı vermesini istedim.
S.A.: Lisede grafik tasarımı bölümünde okudum. Resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle çocuk ve kadın resimlerine ilgi duyuyorum. Lisans hayatımda da bu alanda devam etmek istiyorum.