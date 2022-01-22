Papatyalar umut, kırmızı kuş özlem

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarında yüzde 2,5 artış Resmi Gazete'de
Düğünlerde gümüş dönemi
Düğünlerde gümüş dönemi
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
Emeklilere ödenecek en düşük maaşı arttıran Kanun Resmi Gazete'de
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
Okuduğu şiiri unutan öğrenciye Milli Eğitim Müdüründen destek
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Papatyalar umut, kırmızı kuş özlem

Koruma altındaki şiddet mağduru kadınlar duygularını resimlere yansıttı. Aile Bakanlığı, resimlerle dijital takvim hazırladı. P.U. özlemlerini kırmızı kuşlarla ifade etti. D.P. ise hayata umutla baktıran papatya çizdi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Ocak 2022 09:30
Yazdır
Papatyalar umut, kırmızı kuş özlem

Koruma altındaki şiddet mağduru kadınlar duygularını resimlere yansıttı. Aile Bakanlığı, resimlerle dijital takvim hazırladı. P.U. özlemlerini kırmızı kuşlarla ifade etti. D.P. ise hayata umutla baktıran papatya çizdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 149 kadın konukevinde hizmet alan kadınların çizdiği resimlerden 2022 yılı için çok özel bir takvim hazırlandı.

Kadınlara, Halk Eğitim merkezlerinde eğitmenler tarafından resim kursları verildi. Kadınların kurslarda yaptıkları resimlerden 13 tanesi 2022 yılı takvimi için seçildi. Kadınların özgüvenlerini artırmak ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla kurslarda yaptıkları birbirinden özel resimlerin yer aldığı takvimde, belirli gün ve haftalar da yer alıyor. Bakanlık, takvimini dijital ortamda paylaştı. Duygularını çizdikleri resme aktaran kadınlar şunları söyledi:

D.P.: Papatyalar resmini yaparken kafamdaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtuldum. Kullandığım renkler ve yaptığım resim doğayı, doğanın uyanış zamanını simgeliyor. Papatyalar, hayata her zaman umutla bakmamı sağlıyor. Resmi yaparken, çocuklarımla birlikte yeniden, yeni bir gelecek kurmanın hayalini ve planlarını yaptım. Resimdeki papatyaları, olabildiğince gerçeğine yakın ve göze çarpar biçimde resmetmeye çalıştım. Hissettiğim duyguları, resmimi inceleyenlerin de yaşamasını, onlara da aynı mesajı vermesini istedim.

S.A.: Lisede grafik tasarımı bölümünde okudum. Resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle çocuk ve kadın resimlerine ilgi duyuyorum. Lisans hayatımda da bu alanda devam etmek istiyorum.

P.U.: Kırmızı kuş resmini özlemlerimi, buğday tarlasını ise mücadeleyi sembolize ettiği için resmettim.

Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların duygu dünyalarından süzülüp gelen resimlerden oluşan takvime, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü internet sayfasından (https://www.aile.gov.tr/ksgm/sayfalar/ ksgm-takvim/ ) ulaşılabiliyor.

3 BİN 624 KAPASİTE İLE HİZMET VERİLİYOR

Kadın konukevlerinde 2021'de hizmet verilen kadınların yüzde 52.3'ü şiddet, yüzde 47.7'si barınma sebebiyle yardım aldı. Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde 2 bin 779, yerel yönetimlere bağlı 33 kadın konukevinde 735, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 kadın konukevinde 90, STK'lara bağlı 1 kadın konukevinde 20 kapasite olmak üzere toplam 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunuluyor. Türkiye'deki kadın konukevleri, yatak kapasitesi olarak nüfusa oranla Avrupa ülkelerinin üzerinde. Hazırlıkları devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022-2026 Stratejik Plan Taslağı'nda bu yıl 154, gelecek yıl 159, 2024'te 164, 2025'te 169 ve 2026'da 174 kadın konukevi hedefi belirlendi. Bakanlık tarafından kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları, her türlü ayrımcılık ve şiddetten korunmaları için kapsamlı çalışmalar sürdürülüyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 53'e yükseldi
Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kar etkili oluyor
Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kar etkili oluyor
Sivas'ta kar nedeniyle 67 köye ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar nedeniyle 67 köye ulaşım sağlanamıyor
F-16'lar bile Yunan'ı caydırır
F-16'lar bile Yunan'ı caydırır
Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar
Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

Bu Habere Tepkiniz

Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kokain satıcısının Asayiş Büro Amirliğinde çıkan arbede de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayda, taksirle ölüme sebebiyet verildiğine hükmetti.
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!

Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!

Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ise "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Şıklar arasında Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alırken, sorunun doğru cevabı İsviçre idi. İsviçre'de yaşanan bu skandal, insan haklarından dem vuran Avrupa ülkelerinin bu konudaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

2021 yılında Türkiye'de toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2020 yılıyla karşılaştırıldığında satışlarda patlama olduğu görülüyor.