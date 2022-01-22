İstanbul'da sigara ve elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ilk sırada
İstanbul İtfaiyesi verilerine göre, kentte 2021 yılında çıkan 20 bin 760 yangının 5 bin 368'i söndürülmemiş sigara, 5 bin 105'i elektrik kontağından kaynaklandı- İstatistiklere göre İstanbul'da her 25,99 dakikada bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri, yangınlara ortalama 6,10 dakikada müdahale etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 11:30
- İstanbul İtfaiyesi, 2021 yılında 5 bin 368'i söndürülmemiş sigaradan kaynaklanan toplam 20 bin 760 yangına müdahale etti.
AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılında, İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında "sigara izmariti" ilk sırada yer aldı.
Kentte çıkan yangınların yüzde 42,20'sini oluşturan 5 bin 368 yangına, söndürülmemiş izmarit yol açtı.
2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341, 2017'de 8 bin 420, 2018'de 7 bin 153, 2019'da 9 bin 201, 2020'de 8 bin 110 yangının kaynağı "sigara" olarak kayıtlara geçti.