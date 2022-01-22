Yeni düzenleme ile gıda zamları frenlenecek
KDV düzenlemesiyle birlikte en çok şikayet edilen gıda zamlarının biraz frenlemesi bekleniyor. KDV sadeleştirilmesiyle ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde düşüş bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.
Temel gıdada yaşanan artış sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmanın, önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanıyor. Tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacağı çalışma sonrası, etiketlerle önemli anlamlarda düşüşlerin yaşanması bekleniyor.
Etiket fiyatlarına yansıyacak
Milli Gazete'de yer alan habere göre; söz konusu çalışmanın ana hatlarının oluşması için farklı alternatiflerin değerlendirildiği; Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başlandığı öğrenildi.