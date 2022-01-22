Antalya'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'da ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 12:45
Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde Şükrü Ünal'ın (23) kullandığı motosiklet dün gece yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünal ve beraberindeki arkadaşı sağlık ekiplerince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şükrü Ünal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.