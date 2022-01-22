Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 13:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız