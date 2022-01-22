Yardım isteyen çiftin yaşadıkları evin kendilerine ait olduğu belirlendi

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında "Kiramıza yardım eder misiniz?" dedikleri görüldü.

Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi. Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi. Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.