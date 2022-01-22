İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor



İran'dan gaz akışının tekrar başladığı haberlerini yalanlayan kaynaklar, "başlasa bile sembolik düzeyde" dedi. BOTAŞ'ın doğalgaz kısıtlamasının ardından TEİAŞ elektrik kesintilerine gideceğini duyurdu. Organize sanayi bölgelerinde bu hafta 72 saatlik kesintiler olacak.

İran Petrol Bakanlığı, kendisine bağlı enerji haberleri ajansı SHANA'da dün yayımlanan açıklamasında "Dün Türkiye tarafındaki istasyondaki bir gaz sızıntısından dolayı kesilen Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı" demişti.

Sözcü'nün haberine göre enerji sektörü kaynakları, söz konusu açıklamayı teyit etmedi ve gaz akışının sembolik düzeyde olduğunu aktardı.

Gazı akışına dair teknik sorunların yanı sıra İran'ın kışın artan iç talebi ve yetersiz altyapısı nedeniyle kendisinin de arz sorunu yaşadığını ve içeride kısıtlamalara gittiğini belirten uzmanlar, Türkiye'nin de bu sürece hazırlıksız yakalandığına işaret etti.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de İran'dan günlük 28 milyon metreküp olması gereken akışın 2-3 milyon metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.