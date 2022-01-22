Mardin'de karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 13:58
Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Memduh Emen (45) ve eşi Lamia Emen'den (43) haber alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız