ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili sorulara internet sitesi üzerinden cevap verdi.
Dernekten yapılan açıklamada, ELDER'in, son dönemde sıkça sorulan "Kademeli tarife nedir?, Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanır?, Kademeli tarifeden çıkma hakkı var mı?, Abone grubu nasıl öğrenilir?" gibi soruların yanıtlarını "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında internet sitesinde paylaştığı belirtildi.
Kademeli elektrik tarifesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Aralık 2021 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda bulunan tüm tüketiciler için geçerli olduğu ifade edildi.
Kademeli elektrik tarifesinin, mesken tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin, iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfı olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bu tarifeye göre günlük 5 kilovatsaat ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken alçak gerilim çok zamanlı, mesken orta gerilim, ticarethane, tarımsal sulama veya sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve 3'er aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyuyla paylaşmaktadır."