Uyurken göz devirmek tetikte olmaya yardımcı oluyor

Xinhua'nın haberine göre, Çinli sinirbilimciler beyinde hem içsel korku ve hem de gözün farklı yönlerde hızla hareket ettirildiği evre olan REM'i düzenleyen ortak bir devre buldu.

Bilim insanları, yaptıkları deneyde kapalı bir odada uyuyan kemirgenleri, avcı bir hayvanın yaklaştığının belirtisi olan bir kokuya maruz bıraktı.

Koku, REM uykusundaki hayvanlarda hızlı bir tepkiyi tetiklerken NREM (Hızlı Olmayan Göz Hareketi) evresindeki kemirgenlerde uyarılma olmadı.

REM uykusunun, potansiyel tehlikelere karşılık olarak hızlı uyanmaya olanak sağlayan bir mekanizmayla ilişkili olduğunu varsayan bilim insanları, kortikotropin salgılayan yüksek yoğunlukta nöronların olduğu beyin bölgesi orta subtalamik nükleusu inceledi.

Bilim insanları, kalp atışını hızlandırıp, tansiyonu yükselten adrenalini kana salan salgı bezlerini aktive eden kortikotropinin hayvanları fırlamaya hazır kıldığını, bu nöronların aynı zamanda REM evresindeki tepki eşiğini düşürerek uyanmanın ardından savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini belirledi. Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının uyku ve korku düzenleyici ortak devreleri hedef alarak akıl hastalıklarını tedavi etmeye imkan sağlayabileceğini bildirdi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız