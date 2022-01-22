AK Parti teşkilatı, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacak

Kandemir, yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.

Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.

- "Kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Kabaş'a yönelik paylaşımında, "Şehirli, kültürlü, demokrat vesaire vesaire görünen bazılarının bilinç altı, kullandıkları ifadelerle böyle ortaya çıkıyor. Sadece 'haddini bil Sedef Kabaş' diyeceğim. Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin." değerlendirmesinde bulundu. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız