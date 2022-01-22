AK Parti teşkilatı, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatının, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Kandemir, yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.
Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.
- "Kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor"