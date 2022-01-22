Kurtulmuş 'Filistin meselesi çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak'

Kudüs ve Filistin meselesinin son 100-150 yıllık süreçte bu hale geldiğini
ifade eden Kurtulmuş, Osmanlı'nın 1917'de Filistin topraklarını terk etmek zorunda
kalmasıyla oradan Müslümanların uzaklaştırılması için terör örgütlerinin yerleştirildiğini
ve terör gruplarının o günkü vekalet savaşlarının araçları olarak kullandığını
kaydetti. Kurtulmuş, Osmanlı'nın çekilmesiyle Kudüs'te yeniden kahır, işgal
ve Müslümanlar için zillet döneminin başladığını belirterek 1947'nin sonunda
terör örgütleri vasıtasıyla yapılan işin belli bir noktaya geldiğini, 1948'de
İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından Nekbe planıyla Filistinlilerin ülkelerinden
uzaklaştırılması için yapılan soykırım ve katliamı anlattı.
1948'de 950 bin Filistinlinin tehcir edilerek Lübnan'daki kamplara yerleştirildiğini,
geriye yaklaşık 154 bin Filistinli kaldığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam
etti:
"Şunu planladılar: 'Bu 150 bini de zaman içerisinde öldürürüz, yıldırırız,
korkuturuz, vazgeçerler, Filistin Davası diye bir şey kalmaz.' Ama unuttukları
bir şey vardı. Filistinliler için Kudüs, Mescidi Aksa sadece atalarının toprağı
değil aynı zamanda imanları, inançları, şahsiyetleri ve gelecekleriydi. Bunun
için 154 bin bıraktıkları Filistinliler, hiçbir zaman direnişten vazgeçmediler.
Bir avuç insan sadece kendi onurlarını değil bütün İslam ümmetinin ve hatta
insanlığın onurunu da korudular. '154 bin Filistinliyi sıfıra indiririz.' zannedenler,
bugün karşılarında sadece işgal edilen Filistin topraklarında ve Gazze'de 1
milyon 750 bin Filistinli ile muhataptırlar. Ayrıca, dünyanın dört bir tarafına
yayılmış olan Filistinliler de bugün milyonlarla ifade edilen şuurlu bir kitleyi
oluşturmaktadır. Dolayısıyla o işgalci, emperyalist planın da tersine gittiğini,
bugün milyonlarca Filistinlinin, hem Kudüs davasına sahip çıktığını hem de Filistin'i
hiç görmemiş ama bu meseleye yürekten bağlı milyarlarca Müslüman'ın olduğunu,
İsrail'in işgalci politikalarının karşısında olan, Müslüman olmadığı halde Filistin
davasına destek veren yüz milyonlarca insanın olduğunu görerek hayıflanıyorlardır."
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Osmanlı'nın torunları olarak Kudüs davasına
sonuna kadar sahip çıkmanın en temel vazifelerinden olduğunu dile getirerek
şunları kaydetti:
"Eğer bu sorumluluk bilincimiz olmasaydı, Cumhurbaşkanı'mız 84 milyonluk
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, yaklaşık 2 milyarlık İslam ümmetinin ve Filistin
davasına sahip çıkan diğer halkların sorumluluğunu Türkiye'nin lideri olarak
omuzlarında taşıyor olmasaydı, Davos'ta 'One minute' diyerek bu adamlara bir
şekilde posta koyması mümkün olmazdı. O ses bir anda ağızdan çıkan, sadece karşısındaki
siyasi muhatabına hakkını ve haddini hatırlatmaya çalışan bir söz değil, aynı
zamanda sizin adınıza Cumhurbaşkanı'mızın omuzlarında hissettiği sorumluluğun
dışarıya yansımasıdır. Yine Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür'
diyerek dünya sisteminin adaletli olmasını savunan Cumhurbaşkanımız yine bu
sorumluluk duygusunun bilinciyle konuşuyordu. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'deki
konuşmalarından birisinde İsrail'in işgal haritasını gösterip 'İsrail'in sınırları
neresidir?' sorusunu sorarak siyonizm idealinin ne demek olduğunu gayet iyi
anladığımızı, sizin adınıza bütün insanlığa haykırıyordu. Dolayısıyla Türkiye
Cumhuriyeti'nin vatandaşları, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın, tarih boyunca Kudüs'e
ve Filistin topraklarına büyük hizmetler yapmış olan bir ecdadın torunları olarak
Kudüs'e karşı büyük sorumluluğumuz vardır. Kudüs meselesinin insanlık tarihi
bakımından büyük bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu gelecek nesillere aktaracağız."
Yeryüzünde hangi dinden, mezhepten, meşrepten, ırktan olursa olsun barışı,
adaleti, hakkaniyeti savunan insanlara çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Dünya
barışının kapısı, Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının anahtarı ise Filistin
meselesinin hakkaniyetle çözülmesidir. Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli
bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla
yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir. Bunun için diyoruz ki başkenti Kudüs
olan, tam manasıyla özgür, gerçekten egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar
bu mücadeleye hep beraber destek verelim ve yeryüzündeki barışı, adaleti, hakkaniyeti
hep birlikte sağlayalım." diye konuştu.
- "2022, Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için önemli adımların atılacağı
yıl olacak"
MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kudüs'ün
Müslümanların ilk kıblesi, miracın mekanı, en çok peygamberin bulunduğu ve ziyaret
ettiği şehir olduğunu kaydetti. Kudüs'te 1917'den bu yana barış ve huzur olmadığını
belirten Karayel, "İnşallah 2022 yılı Selahaddin Eyyubilerin Kudüs bilinciyle
yola çıkacağı, hareket edeceği ve inşallah Kudüs'ün özgürlüğe kavuşmasında çok
önemli adımların atılacağı yıllardan birisi olacak." ifadesini kullandı.
Karayel, bütün teşkilatlarıyla Türkiye'nin her tarafında akademiler, atölye
çalışmaları, seminerler, kültürel ve sanatsal etkinlikler, fikri çalışmalarla
2022 Kudüs Yılı'nı en güzel şekilde idrak edeceklerini dile getirerek "Biz
diyoruz ki Kudüs Müslümanlarındır, İslam'ındır. 2022 Kudüs Yılı hayırlı olsun."
dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a, MTTB Genel Başkanı
Karayel hediye takdim etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve "2022
Kudüs Yılı" için hazırlanan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda,
Grup İslami Direniş müzik dinletisi sundu.
Programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı
ile Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Birlik Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Alacacı ve "Kudüs Fatihi" Selahaddin
Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi katıldı.
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