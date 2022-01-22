Kurtulmuş 'Filistin meselesi çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak'

Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 2022 yılını "Kudüs Yılı" ilan etmesi dolayısıyla birliğin Cağaloğlu'ndaki genel merkezinde düzenlenen "2022 Kudüs Yılı" açılış programında yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak çalışmalarla Filistin ve Kudüs davasında bilincin artırılmasını diledi.

Kudüs'ün "simge ve mübarek bir şehir" olduğunu dile getiren Kurtulmuş, oradaki İslami mirasın korunmasının birinci vazife telakki edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Kudüs'ün "turnusol kağıdı" gibi olduğunu, dünyanın hakkaniyet, adalet veya zulüm ve çatışma içinde yönetilip yönetilmediğini gösterdiğini, "coğrafyayı yansıtan bir ayna" olduğunu ifade etti. Tarih boyunca Kudüs'ün iki eksende gidip geldiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca Kudüs kahrın, işgalin, adaletsizliğin merkezi oldu. Çeşitli defalar işgal edilerek kan gölü haline getirilerek farklı inanç mensupları Kudüs'ten sökülüp atılarak nice zulümler, işgaller, tehcirler yaşandı. Bugün de maalesef aynı durum içerisindedir. Ya da ifade edildiği gibi bin küsur senedir Müslümanların etkisi altında olan ve özellikle Osmanlı'nın barış dönemi sırasında barışın, adaletin, insanlığın, eşitliğin merkezi olan bir kent oldu. Dolayısıyla tarih boyunca bu ikisi arasında gidip gelmiş olan Kudüs, sadece kendi kaderini değil aynı zamanda insanlığın, dünyanın ve başta içinde yaşadığımız bu bereketli hilalin de kaderini belirlemiş oldu."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yafa Kapısı üzerinde bugün hala korunan ve kıyamete kadar korunacağına inandıkları "La İlahe İllallah İbrahim Halilullah" sözünün, Türk medeniyetinin, çok kültürlü, dinli, farklı insanlardan ve etnik kökenlerden insanların yaşadığı Kudüs'te barışı nasıl sağladığını insanlığın gözünün önünde sergileyen bir ahlak abidesi olduğunu söyledi.