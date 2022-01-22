Şentop'tan, hastanede fenalaşan Hasan Macit'e destek telefonu

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinden döner dönmez, sosyal medyada paylaşılmasından dolayı üzüntü duyduğu görüntüler nedeniyle Giresun'un Doğankent ilçesinde yaşayan Hasan Macit ile telefon ile görüştü. Şentop, 75 yaşındaki Hasan Macit'e geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi.

Yapılan muamelenin, sağlık çalışanına yakışmayan bir davranış olduğunu, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, "İnsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız, yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız, hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda herkesin daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah'a emanet ol." ifadelerini kullandı.

Hasan Macit de Şentop ile konuşmasında devletin kendisine destek verdiğini ve Tıp Fakültesi Hastanesi dahil olmak üzere 5-6 ameliyatının yapıldığını anlattı.

Son olarak damağından ameliyat olan Hasan Macit'in ameliyatıyla ilgili gelişmeler ve sağlık durumunun Meclis Başkanı Şentop tarafından da takip edileceği belirtildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri olan Gülsen K, Hasan Macit'in koltukta fenalaşarak acı çektiği anları kayda alıp, sosyal medyada şarkı ekleyerek paylaşmıştı. Büyük tepki çeken paylaşım sonrası Gülsen K. görevden alınarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız