MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 16:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, bölgede bulunan komandoların, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız