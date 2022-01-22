Çanakkale'de Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla "Işık Göründü Töreni" düzenlenecek

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'nin tarihi bir günü daha yaşamaya hazırlandığını ifade etti.

Tüm dünyayı etkileyen salgına rağmen proje ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bülent Turan, Bakan Karaismailoğlu'nun 24 Ocak Pazartesi günü şantiye alanında düzenlenecek "Işık Göründü Töreni"ne katılacağını belirtti.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ve Küçükkuyu bağlantısında yapılan ve sona gelinen çalışma sayesinde bölgenin, hem denizden hem de karadan bir merkez haline geleceğine işaret eden Turan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tünellerin tamamlanmasıyla Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının lojistik kara yolunda yer alan bu yolun tamamlanması, can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizmi ve ticareti de bundan olumlu yönde etkilenecek. En önemlisi, bin 700 metre ve 4 bin 20 metre olan tünellerimiz hizmete girdiğinde bazen bir saati bulan dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."

- Ayvacık-Küçükkuyu tünel çalışması Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. Şu anda 45 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından 5 dakika sürecek. Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, bin 200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor. Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yolda ulaşım, tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız