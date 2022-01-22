Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler
İrlanda'da ölen bir kişinin emekli maaşını alabilmek için postaneye götürüldüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 17:26
İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, bir kişi Carlow kasabasındaki postaneyi arayarak yaşlı birinin maaşını çekmek istediğini söyledi. Görevli ise maaş sahibinin postaneye gelmesi gerektiğini iletti.
Irish Times gazetesinin haberine göre de daha sonra ölen kişi diğer 2 adam tarafından maaşın verildiği gişeye götürüldü.
Grubu gören bir personel destekle ayakta tutulan adamın iyi olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi parayı alamadan adamı bırakıp postaneden kaçtı.
Adamın sağlık durumunu kontrol etmek isteyen görevli, söz konusu kişinin ölü olduğunu anladı.
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