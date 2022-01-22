Diyarbakır'da kar nedeniyle yolu kapanan 941 kırsal mahalleye ulaşım sağlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından kırsal ilçelerde 109 araç ve 188 personelle yapılan çalışmalarda, 1047 kırsal mahalleden 941'inin yolu açıldı, 5 bin 812 kilometrelik yol kardan temizlendi, 106 kırsal mahalleye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

- 98 hasta hastanelere yetiştirildi

Kulp ilçesinde 4, Ergani'de 1 ve Hani'de 1 hastanın hastaneye ulaştırıldığı çalışmalarda, karın kentte etkili olduğu günden bu yana 98 hastanın hastanelere ulaşması için yollar açıldı.