Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 22 Ocak 2022 18:14
14 Ocak'ta memurlar.net'te yer alan haberde, Büyükçekmece Belediyesinin yayımladığı ilanda; çevre, orman, ziraat mühendislikleri ile şehir planlama mezunlarından da müfettiş yardımcısı alınmak istenmesinin mevzuata açıkça aykırı olduğuna dikkat çekilmişti.
Büyükçekmece Belediyesi bugün bir açıklama yaparak ilanı iptal ettiğini duyurdu.
Belediyenin açıklaması şu şekilde
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞANLIĞI