Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 19:35
Memurlara verilecek yüzde 2,5 ek zam ile birlikte Bakanlık yeni Genelgeyi yayımladı.
Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 09 kurul olarak belirlendi.
İşte yayımlanan yeni GenelgeMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız