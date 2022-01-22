İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 23:25
Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, 1500 metrekare alana kurulu tek katlı plastik poşet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Arnavutköy, Çatalca, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan çok sayıda itfaiye grubu sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.