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Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı

İstanbul ve Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 23:16
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Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

- "Olumsuzluk bulunmamaktadır"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.31'de Dursunbey ilçemizde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da kendilerine şu an için gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Bahçavan, depremin merkez üssü Ayvacık'a ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Gökçedağ Mahallesi'ndeki bir kaç kişiyle görüştüklerini, depremin güçlü hissedildiğini ifade eden Bahçavan, "Bir kaç kişiyle görüştük, biz de bölgeye gideceğiz." dedi.

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