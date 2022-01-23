Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı

Dünyada kripto para ve Metaverse çılgınlığı yaşanıyor. Blokzincir analitik firması Chainalysis'in raporuna göre kripto paralarda toplam işlem hacmi geçen yüzde 567 artarak 15,8 trilyon dolar oldu. Buna karşılık kripto para ile dolandırıcılık geçen yıl 2020'ye göre yaklaşık yüzde 80 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca geçen yıl 3,2 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Diğer taraftan kripto paralar Metaverse dünyasına yatırıma dönüşüyor. Kısa yoldan zengin olma hayaliyle yapılan yatırımlar birçok riski beraberinde getiriyor. Özellikle korona salgınında yaşanan ani ölümler sebebiyle milyarca dolar kayboldu. Gerçek dünya ile sanal dünyadaki yatırımların birbiri ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar ise sanal dünyada dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

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Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Türkiye'de kripto paralarda kayıplar olduğunu belirterek "Bunun için bir rakam söylemek zor ama ani kayıplar durumunda ya da ailelerden gizlendiğinde o paralar bir daha gelmiyor. Normalde bir ev ve arabanız olduğunda bu tapu kütüğüne işlenir. Öldüğünüzde mirasçılarınıza kalır. Kripto paralarda ise herkesin bir cüzdanı var. Anahtarı da sizde. Onun için mutlaka şifrenizi bir yere kaydedin ya da ailenizle paylaşın. Eğer şifrenizi ailenizle paylaşmaz iseniz ani bir ölüm durumunda paraya kimse ulaşamaz" dedi. Benzer durumun Metaverse evreni için geçerliği olduğunu ifade eden Kurtuluş, arazi ve evlerin NFT olarak sanal cüzdana işlendiğini söyledi. Kurtuluş şunları kaydetti: Metaverse dünyası henüz tam oluşmadı. Şu an bazı platformlarda satışlar yapılıyor. Metaverse'te İstanbul'dan yer aldığınızda aslında fiziki dünyada arsa almıyoruz. İnsanlar şimdiden arazi alırsam gelecekten daha çok kazanırım diye yatırım yapıyor. Ancak sizin satın alma yaptığınız platform rağbet görmez ise yatırımın karşılığını alamazsınız. Eğer yatırım yapacaksanız geleceği olan platformlara yatırım yapın. Tavsiyem paranızın tamamıyla ve kredi kullanarak yatırım yapmayın. Çünkü bunlar riskli alanlar."

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