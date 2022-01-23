İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı

Milli üretim için faaliyetler sürerken, gaz ihtiyacında kesinti olmaması için
Azerbaycan gazını taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
ve Rus gazını taşıyan TürkAkım hatlarından gaz tedariki de devam ediyor. Bu
iki hattan bugüne kadar Türkiye'ye yaklaşık 28,4 milyar metreküp doğalgaz aktı.
Aynı hatlardan gelen gaz miktarı, sadece geçen yıl 12,5 milyar metreküpü aştı.
Depolama kapasitesinin artırılması için de karada ve denizde çalışmalar yapılıyor.
Karadaki çalışmalar doğrultusunda Tuz Gölü'nde şu anda yaklaşık 900 milyon metreküp
olan depolama kapasitesi, yapılacak genişletme çalışmaları ile 5,4 milyar metreküpe
çıkacak. Silivri'de ise 3,14 milyar metreküp olan kapasite, çalışmalar sona
erdiğinde 4,16 milyar metreküpe yaklaşacak. Buna ek olarak, Türkiye'nin üçüncü
LNG gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin de geçen yıl hizmete alınmasıyla denizdeki
depolama kapasitesi yükseldi. 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer LNG'yi depolama
kapasitesine sahip Ertuğrul Gazi FSRU, günlük bazda bunun 28 milyon metreküpünü
gazlaştırarak ulusal şebekeye iletebiliyor. Ayrıca Marmara Bölgesi başta olmak
üzere ülkenin arz güvenliğine katkı sağlayacak olan Saros FSRU Projesi de devam
ediyor. Kara ve denizdeki bu güçle ilk etapta elindeki doğalgazın yüzde 20'sini
depolayabilecek olan Türkiye, önümüzdeki süreçte atılacak yeni adımlarla bu
kapasiteyi daha da artıracak.
Türkiye, petrol konusunda da karada çalışmalarına devam ediyor. Daha önce 'petrol
yok' denerek kapatılan kuyularda son teknolojiyle yeniden araştırmalar devam
ederken Diyarbakır'daki Varınca-1 kuyusunda günlük 3 bini aşkın, Akoba-1 kuyusunda
günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusunda günlük 3 bin, Kırklareli'deki Misinli-2
kuyusunda günlük bin varilden fazla petrol üretimi gerçekleştiriliyor.
İHTİYACIN YÜZDE 10'U AKKUYU'DAN GELECEK
Türkiye, alternatif enerji kaynakları konusunda da adımlar atıyor. Bu kapsamda
Mersin'de inşası süren ve Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu
Nükleer Güç Santralinde de (NGS) çalışmalar devam ediyor. Toplam 4 bin 800 megavat
gücünde dört üniteden oluşacak Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temeli, geçen
yıl atılmıştı. Dördüncü reaktörün temelinin bu yıl içinde atılması beklenirken
2023'ten başlayarak birer yıl arayla dört reaktörün de işletmeye alınması planlanıyor.
Akkuyu NGS ile Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun nükleer enerjiden
karşılaması öngörülüyor.
Ayrıca Türkiye'nin ikinci nükleer santralini kazanması için bazı ülkelerle
görüşmeler devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha
önce ikinci nükleer santral projesiyle ilgili olarak "Sinop'la ilgili henüz
şu anda görüşülen bir ülke yok. Burada Trakya daha öne çıkıyor. Çin'le görüşmelerimiz
var. Yerle ilgili zemin etütleri, çevresel etkiler gibi birçok parametrede çalışmalar
devam ediyor. Bunların sonuçlarına göre kesin yer belirlenecek. İstanbul'u da
içine alarak söylüyorum, Trakya ülkenin en büyük talep noktası. Bölgesel arz
güvenliği açısından böyle bir santrale Trakya'da daha çok ihtiyacımız var. Bazı
engellemeler ile mücadele ettik. Bunların bir kısmı çevreci girişimler adı altında
oldu. Türkiye'nin böyle bir nükleer teknolojiye sahip olmasını istemeyen ülkeler
de var ama hamdolsun, şu anda ilk projemizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan
sonra ikinci ve üçüncüyü de yaparız" demişti.
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI HIZLANDI
İklim değişikliğiyle ilgili yapısal dönüşümlere giden Türkiye, çevrenin korunması
amacıyla bir yandan da yenilenebilir enerji alanında adımlar atıyor. Yenilenebilir
enerjide özellikle rüzgar öne çıkıyor. Yerli ve yabancı toplam 231 firmanın
faaliyet gösterdiği sektörde, halihazırda işletme halindeki 355 santralde toplamda
yıllık 30 teravat saatlik üretim yapılıyor. Rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da
8'inci, dünyada 13'üncü sırada olan Türkiye, 10 bin 500 megavatı aşan kurulu
gücüyle bugün elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu rüzgardan karşılıyor.
Buna ek olarak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeline dair çalışmalar
da devam ediyor. Bu model kapsamında YEKA Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)
ile YEKA Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yarışmaları devam ediyor.
AKDENİZ'DE DE ROTA TÜRKİYE
Yakın zamanda Doğu Akdeniz gazı ile ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. ABD,
denizden Yunanistan'a ilerleyen ve Türkiye'yi devre dışı bırakan Doğu Akdeniz
Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) desteğini çekti. Bunun üzerine İsrail
ve Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması için yeniden Türkiye güzergahı öne
çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye ve İsrail'in proje için
daha önce görüştüğünü hatırlatarak "Şartlar oturup konuşulur" dedi ve yeşil
ışık yaktı.
OSB'LERDE 'KESİNTİLİ' HAFTA
İran, 48 saat geçmeden gaz vanalarını açmasına rağmen, Türkiye işi sağlam tutuyor.
Bu hafta yurt genelinde OSB'lerde planlı kesintiler uygulanacak. Bu tedbir sayesinde
enerjide arz talep dengesi korunacak. Haneler de sert kış şartlarında enerjisiz
kalmayacak.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA
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