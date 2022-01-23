Bir ay önce açılışı yapılan çocuk hastanesinin tavanı çöktü

Önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ali Gür döneminde yüzde 90'lık tamamlanma seviyesine getirilen 250 yataklı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin kalan bölümü, şu anki Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın döneminde tamamlandı.

25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış töreninde AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, hastaneyle ilgili Erdoğan'ı bilgilendirdi.

YETKİLİLER NASIL TESLİM ALDI?

Ancak aradan 1 ay bile geçmeden Çocuk Hastanesi'ni Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne bağlayan geçiş bölümünün tavanında çökme meydana geldi. Çökmeyi gören vatandaşlar "Daha hastane hizmete gireli kaç gün oldu da dökülmeye başladı. Bu binayı üniversite yetkilileri nasıl teslim almışlar" diye tepki gösterdi.

REKTÖR BUNU NASIL AÇIKLAYACAK?

Hastanedeki tavan çökmesine bir tepki de Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan'dan geldi. Sosyal medya hesabından hastanenin çöken bölümünün fotoğraflarını paylaşan Şencan, "Geçtiğimiz günlerde partili cumhurbaşkanının açılışını yaptığı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin içler acısı durumu. Sayın Rektör Arif Özaydın bu durumu nasıl açıklayacak? Gaziantep Üniversitesi Hastanesi tel tel dökülüyor. Yazık bu memlekete" dedi.

SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YAPILMALI

Şencan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ise, "Bu binayı yapan müteahhitten, teslim alan görevliler ve Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın dahil sorumluluğu olan herkes hesap vermelidir. Ya çökme olayı hasta çocuk oradan geçerken meydana gelseydi? Bu hastanenin yapımına harcanan her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır" dedi.

AHMET KAYA