Canlı yayın programını iptal eden Ali Babacan'ı böyle protesto ettiler
Konya'daki Kanal 42 TV'de program yapan gazeteciler, hava muhalefetini bahane ederek canlı yayın programını iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı koltuğuna resmini koyarak protesto etti. Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2022 09:32
Kanal 42 televizyonuna konuk olarak katılması beklenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hava muhalefetini gerekçe göstererek katılamayacağını duyurdu.
BABACAN'IN RESMİNİ KOYDULAR
Ancak gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül, Ali Babacan ile yapacakları programın, başlangıcına 5 saat kala DEVA Partisi tarafından iptal edilmesini ilginç bir yöntem ile protesto etti. Boş kalan konuk koltuğuna Ali Babacan'ın resmi bırakılırken, Babacan'a ayrılan koltuğa da "rezerve" yazısı konuldu.
"DAHA ÖNCE DE SÖZÜNDE DURMADI"