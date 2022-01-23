Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 10:10
Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız