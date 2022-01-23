AKUT Genel Başkanı: Karlı ve buzlu yolda penguen yürüyüşü tekniğini uygulayın
AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı karlı ve buzlu zeminlerde yürürken kaymalara ve düşmelere karşı ellerin ceplerde olmaması, küçük adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Ayakların önü biraz açık, vücut biraz öne doğru ve kısa küçük adımlarla yürüme tekniği. Bu teknik bizim daha güvenli yürümemizi sağlayacaktır" dedi.
AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, yurt genelinde etkili olan karlı ve buzlu havalarda insanların günlük hayatlarında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu. Bölgenin coğrafi şartlarına göre kış mevsiminde herkesin bazı tedbirleri alması gerektiğini ifade eden Şalcı, çatı üzerinde biriken karların büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi.
"Kar güzelliğiyle birlikte bazı tehlikeleri de barındırıyor" diyen Şalcı, şunları söyledi:
"Özellikle evlerden çatılardan kar düşmesi, saçaklardan buzların düşmesi bizler için ciddi tehlike oluşturuyor. Havalar kar yağdıktan sonra biraz ısınmaya başlayınca saçaklardaki buzlar erimeye başlayıp daha ciddi bir risk oluşturuyor. Bundan daha tehlikeli olan rutinlerimiz de var. Sabah kalktığımızda merdivenlerden inerken buzlanmalardan dolayı kaymalar, düşmeler konusunda tedbirler almamız gerekiyor. Buzlu ve karlı zeminlerde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunların başında ellerimiz ceplerimizde olmaması gerekiyor. Ellerimizin açık olması lazım. Büyük adımlar yerine küçük adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle giyeceğimiz ayakkabıların geniş tabanlı, kaymaya karşı dayanıklı ayakkabılar olursa daha az kazayla işleri atlatacağız. Dar sokaklarda yürürken buralar güneş ışığı almadığı için daha çok buzlanma olacaktır, buralarda da dikkat etmemiz gerekiyor"
'PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ DAHA GÜVENLİ'