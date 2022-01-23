İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 10:59
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız