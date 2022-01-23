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Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti

İçişleri Bakanlığı'nca polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı belirtildi. Evine girdiği sırada tabancayla vurularak öldürülen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna'nın (27) faillerinin bulunamadığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ocak 2022 11:07
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Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamının çözüldüğü, 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı belirtildi. Çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı bildirildi.

TESİSATÇIYI EŞİ BULDU

Olay, 21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna'yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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