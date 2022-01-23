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Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1,5 milyon adedi aşarak rekor kırdı

Konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adetle en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, "Geçen yıl tarla satışları 722 bin adede yükselirken, 480 bin arsa, 124 bin adet de iş yeri el değiştirdi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 11:50
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Arsa, tarla ve iş yeri satışları 1,5 milyon adedi aşarak rekor kırdı

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA muhabirinin TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.

Konuttaki kısmi düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.

Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.

- Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi.

Diğer gayrimenkul satışlarının 202 bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu." diye konuştu.

- "Kırsala eğilim ve düşük fiyatlar etkili oldu"

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın 2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.

Konut satışlarının geçen yıl artmadığını ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Bu dönemde konut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, konuta göre daha düşük birikimlerle alınabilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi. Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "Uzun vadede getirisi çok yüksek"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da gayrimenkul yatırımının sadece Türkiye'de değil her ülkede enflasyona karşı en güvenli liman haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de arsanın en güvenli yatırım aracı olarak kabul edildiğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansiyeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsanız gösteren olmaz sanırım." dedi.

Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar daha çok parası olanların alabileceği bir yatırım aracı olarak kabul gördüğünü ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri; arsa konusundaki standartlara hakim olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik, tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su, yol gibi altyapı problemi. Keza küçük bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye konuştu.

Şirket olarak hayata geçirdikleri Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu sorunlardan kurtararak onlara düşük bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa almanın yollarını sunduklarını bildiren Timur, tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa yatırımı yapmak istediği yerleri hedef aldıklarını söyledi.

Timur, "Tapusunu hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lokasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bunların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde projeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.

- "Kurumsal arsa yatırımları artacak"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye değinerek, özellikle salgın sonrası kırsala yönelik ilginin arttığını söyledi.

Büyük yatırımcıların gözdesinin her zaman doğru yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten Özgün, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz hep vatandaşlar kendi aralarında bahseder; 'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye yatırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla birlikte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de yükseldi. Arsa yatırımları artık daha kurumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa projelerimizi kurumsal bir çatı altında topladık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi önemli bölgelerde projelerimiz satışta. Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun birçok bölgesinde markalı arsalarımızı her bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."

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