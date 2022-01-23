AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek AK Parti MYK toplantısında 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ayrıca kripto para borsasındaki çalışmalar değerlendirilecek.
3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ( Myk ) toplantısında müzakere edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Myk'da kripto para da konuşulacak.
3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'de MYK toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Pazartesi günü gerçekleşecek o toplantı. 3600 ek gösterge, KDV sisteminde sadeleştirme ve kripto para ile ilgili önemli başlıklar müzakere edilecek MYK toplantısında." dedi.
"3600 EK GÖSTERGE İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Açıklamanın devamında şu detaylar yer aldı: "3600 ek göstergeye bakacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer bakanlıklarla teknik bir çalışma sürdürüyor şu aralar. Bütün statülerin, bütün grupların durumları gözden geçirilecek. İl müdürü, şube müdürü, hukukçular kamu avukatları gibi personellerin ek göstergelerinde bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin geniş bir perspektifte ele alınması bekleniyor. Düzenlemede adalet duygusunu zedelemeden, statüler arasındaki farklılaşmayı sağlayarak yapılması masada. Yine bu 3600 ek gösterge ile ilgili gelinen son aşama MYK toplantısında değerlendirilecek.