Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Küresel bazda yaşanan çip krizi Oyak Renault'u da vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtilirken, mekanik bölümlerin ise hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2022 12:26
Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.
MEKANİK BÖLÜMLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK
Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.
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