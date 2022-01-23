Çiftlikte yetiştirilen 'hamam böcekleri' 15 liraya kadar alıcı buluyor

Antalya'da etçil evcil hayvanların canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurulan tesiste, muz, portakal, patates, havuç, haşlanmış tavuk ve balıkla beslenen hamam böcekleri, tanesi 65 kuruş ila 15 liradan alıcı buluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle girişimci Selami Gökgöl'ün 19 yıl önce kurduğu böcek çiftliğinde, un kurdu, morio kurdu, cırcır böceği ve çekirgelerin de aralarında bulunduğu 14 böceğin yanı sıra lobster roach, tartara, Madagaskar ve dubia olmak üzere 4 tür hamam böceği de üretiliyor.

Hayvanat bahçeleri, pet shoplar ve evde hayvan besleyenlerin taleplerini karşılamak üzere kurulan işletmede, hamam böceklerinin bakımı özenle yapılıyor.

Sıcaklığı 30 ila 52 derecelik odalarda steril ortamda üretilen hamam böceklerinin tanesi, boyu ve gramajına göre 65 kuruş ile 15 lira arasında fiyatlara satılıyor.

Haftanın belirli günlerinde haşlanmış tavuk ve balıkla beslenen hamam böceklerine patates, portakal, muz ve havuç da veriliyor. Özel kaplara konulan hamam böcekleri, talebe göre Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiliyor.