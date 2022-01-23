RTÜK Başkanı: Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), magazin programlarını masaya yatıracak. Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi'ne yapılan şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Üst Kurul, bu programlarda kamuoyuna mal olmuş ünlü kişilerle sanatçılar hakkında ortaya atılan asılsız iddiaları ve yapılan itibar suikastlarını inceleyecek.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da Polis Radyosu'nun konuğu oldu. Gazeteciler Şebnem Bursalı ve Salim Salimoğlu'nun "Haftalık" isimli programına katılan Şahin, önemli açıklamalar yaptı. Yayıncı otoritesi olan RTÜK'ün denetleme faaliyetlerinde çok hassas davrandığını belirten Ebubekir Şahin, son dönemde magazin programlarında ünlüler arasındaki tartışmaların dikkat çektiğini söyledi. Magazin programlarında kişisel verilerin kolayca ifşa edilebildiğini anlatan Şahin, yayınlarda kişilik haklarına yapılan ve yasalarda da suç olan saldırıların titizlikle takip edildiğini ifade etti.
"Magazin programlarında yapılan itibar suikastlarına göz yumamayız"
Magazin programlarında denetleme faaliyetlerinin sıklaştırıldığının altını çizen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Son dönemde bu programlarda çok değerli sunucular var, hem ülkenin gündemine ışık tutuyorlar hem de halkı eğlendiriyorlar. Ama bunun yanında son dönemde bir sanatçımızın da artık dile geldiği ve gerçekten de rahatsız olduğu, bizi de o söylemleriyle harekete geçmemize sebep olduğu, bizi de rahatsız ettiği, haklı rahatsızlığını dile getirdiği bir konu var. Bir sanatçımızın ne ailesi kaldı, ne annesi kaldı, ne çocukları kaldı. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Çünkü biz yayınlarda bir kesimi koruyup, bir kesimi kollayıp, bir kesimi görmezden gelecek bir yapıya sahip değiliz ki. Herkesin hakkını hukukunu savunmamız lazım. O bakımdan bunu ben tasvip etmiyorum. Arkadaşlarıma talimat verdim. Böyle yayınlarla ilgili olarak, bu tür yayınlarla ilgili olarak bir araştırma, şu an bir çalışma yapıyorlar. En kısa sürede önümüze getirecekler, biz de Üst Kurulun kararı ile tavrımızı belirteceğiz buradaki" diye konuştu.
"Yayınlarda şiddetin her türlüsüne karşıyız, çocuklarımızı korumak zorundayız"