Kara saplanan otobüsteki 30 yolcu kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kara saplanan otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 13:12
44 AK 713 plakalı yolcu otobüsü, kırsal Kanlıkavak Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince otobüsteki 30 yolcu, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.
Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Karayolları 58. Şube Şefliği ekiplerince otobüsün bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız