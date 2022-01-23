Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen, 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 17:33
Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda 2'si minibüs, 5'i otobüs, 7'si tır 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 22 yaralıyı kentteki hastanelere sevk ettiklerini, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.