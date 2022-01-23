Sanayide elektrik kesintisi çiğ süt üreticisini vuracak
Süt fabrikaları elektrik kesintisi nedeniyle süt işleyemeyecekleri için üreticiden süt alamayacak.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 23 Ocak 2022 15:05
Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre;
Ülke genelinde 24 Ocak'ta saat 00:00' dan itibaren organize sanayi bölgeleri ve dışındaki sanayi tesislerinde haftanın 3 günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Sanayideki elektrik kesintileri çiğ süt üreticisini vuracak. Çiftçiden günlük süt alarak İşleyen süt fabrikaları elektrik kesintisi uygulanacağı için sütü işleyemeyecek. Süt fabrikaları elektrik kesintisi nedeniyle süt işleyemeyecekleri için üreticiden süt alamayacak.
Elektrik kesintisi ile fabrikalarda üretim dursa bile, ineğin memesini kapatamazsınız. Üretici sağıma devam edecek. Fabrikalar alamayınca sütler dökülecek. Üretici mağdur olacak.