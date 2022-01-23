101 yaşındaki emekli doktor 4. doz aşısını yaptırdı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığı artırmak amacıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil aşılama ekiplerince aşı polikliniklerine gidemeyen yaşlı ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar evlerinde aşılıyor.Hekimlik mesleğine yıllarını veren emekli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Uzunca'nın geçen hafta yazdığı mektubun İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, evinde ziyaret etti.Ziyarette Bursa İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri Uzunca'ya dördüncü doz hatırlatma aşısını da yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, hatırlatma aşışını yaptıran Uzunca'nın, aşısını yaptırmayanlara ve gençlere örnek olduğunu belirtti.Kendisine gönderilen mektubun hem yazı sitiline hem de içeriğine hayran kaldığını vurgulayan Yavuzyılmaz, "Özellikle ziyarete gelmek istedim. Kitaplarınız için de teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu sıkıntıları da atlatalım sizi misafir edelim. Sizin gibi bir meslek çınarımız, bizim için ayrı bir kıymet." ifadelerini kullandı.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Uzunca ise Yavuzyılmaz'a ve Kovid-19 salgını döneminin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.