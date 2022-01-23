Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır." denildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Ocak 2022 17:45
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız