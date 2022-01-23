Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

29 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) resmi web sayfasında "Öğretim Elamanı İlanı" yayımlayarak akademik kadro ilanına çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar arasında Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için Öğretim Görevlisi ilanı da yer aldı. Söz konusu yayımlanan Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne alınacak Öğretim Görevlisi ilanında (20211211 numaralı ilanda) özel şart olarak "Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Uygulamalı Matematik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında Doktora yapıyor olmak. Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikasına sahip olmak. Alanında En az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak" maddeleri eklendi. Böylelikle kişiye özel olarak yayımlanan ilana sadece Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi F. A.'ın eşi M. V. A. başvuru yaptı.

Söz konusu kadro için başvuru süresi sona erdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını 19.01.2022 tarihinde ilan eden (20211211 numaralı ilan) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin listesi incelendiğinde, özel şartlarla sınırlandırma yapıldığı için haliyle başvuru şartlarını taşıyan sadece bir aday olduğu ortaya çıktı. O kişi de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlu Müdiresi F. A.'ın eşi M. V. A. olduğu görüldü. Sınava girecek adayın lisans, yüksek lisans ve doktora alanını önceden onu tanımlayacak şekilde ilana özel şart olarak tanımlandığı apaçık görülmektedir. Üstüne üstlük, bu kişinin Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikasına sahipolması da ilanın göze batmaması için yazılmış dikkat çeken ayrı bir husustur. Dahası, ilana başka adayların başvurularını engellemek içinde "Alanında En az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak" maddesi de eklenmiştir.



Osmaniye İl Milli Eğitim bünyesinde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir bir Proje Okulunda Matematik Öğretmeni olarak görev yapan ve OKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi F. A.'ın eşi olan M. V. A., önce Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yapmış, akabinde ise yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında halen doktora eğitimine devam ettiği ilgili üniversitesinin resmi kayıtlarında mevcuttur. Öğretim elemanı kadrolarındaki özel şartlar göze çarpmakla birlikte, özellikle bir öğretim görevlisi kadrosu için belirlenen kriterin, sınava girecek adayın özelliklerini işaret etmesi ile belirlenmesi dikkati çekmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından 29 Aralık 2021 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan Öğretim görevlisi ilanlarında 11 inci sırada yer alan Rektörlük Uygulamalı Birim, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Öğretim Görevlisi ilanını incelediğimizde kişiye özel bir ilan olduğu apaçık bir şekilde ortadadır. Öte yandan, Türkiye'de çıkılan ilanlara bakıldığında yasal olarak Rektörlük Uygulamalı Birim bünyesinde açılan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi birimlere genel olarak bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri vs gibi alanlardan mezun olan kişilere ilan çıkıldığı bilinmektedir. OKÜ'nün çıktığı bu ilanda ilan şartı ile başvuru yapan aday kişinin şartlarının da özdeşleşmediği de görülmektedir. Oysaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim elemanı alımları ve atama ilanlarından kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi: "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği'nin 3'ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" hükümleri getirilmişti. YÖK'ün, "Belirli bir kişiyi tarif eden ilanlar incelenecek, gerekli görülürse iptal edilecektir" uyarısına karşın adı geçen ilgili üniversite bu uyarıyı hiçe saydı.