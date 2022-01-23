Dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üzerine düştü
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 kişilik ailenin yaşadığı evin üzerine dev kaya düştü. Heyelan nedeniyle düşen kaya, uyuyan ev ahalisini büyük bir gürültüyle uyandırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda evde büyük maddi hasar meydana geldi. Kayanın düşüş anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 18:51
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen heyelanda dev kaya parçası bir evin üzerine düştü. Dehşet görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişilik aile olayı yara almadan atlattı.
30 METREDEN İNDİ
Alanya ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan Çetinkaya ailesi, yataklarından odalarının üzerine düşen dev kaya ile uyandı. Engin Çetinkaya, ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi.
DÜŞME ANI KAMERADA